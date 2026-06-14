Gazzetta sicura: "Dodò e Gosens in uscita dalla Fiorentina. Anche Fortini andrà ceduto"

La Fiorentina non vuole perdere a zero i calciatori che vanno in scadenza

Così Fabio Paratici vorrebbe ridisegnare le corsie laterali della Fiorentina targata Fabio Grosso, che potrebbero essere smantellate dal mercato in uscita. Dodo e Gosens, i due titolari dell'ultima stagione, sono considerati in uscita dal club, Parisi — che con Paolo Vanoli ha fatto l'esterno alto ma nei piani del nuovo allenatore dovrebbe tornare a muoversi da terzino - è infortunato e non rientrerà prima dell'inizio del nuovo anno, e Fortini, scadenza 2027, non rinnoverà e andrà ceduto per non perderlo a zero la prossima estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.