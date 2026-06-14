Labaro Viola

Gazzetta sicura: "Dodò e Gosens in uscita dalla Fiorentina. Anche Fortini andrà ceduto"

La Fiorentina non vuole perdere a zero i calciatori che vanno in scadenza

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 giugno 2026 10:17
Gazzetta sicura: "Dodò e Gosens in uscita dalla Fiorentina. Anche Fortini andrà ceduto" - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Dodo
Fortini
Gosens
Condividi

Così Fabio Paratici vorrebbe ridisegnare le corsie laterali della Fiorentina targata Fabio Grosso, che potrebbero essere smantellate dal mercato in uscita. Dodo e Gosens, i due titolari dell'ultima stagione, sono considerati in uscita dal club, Parisi — che con Paolo Vanoli ha fatto l'esterno alto ma nei piani del nuovo allenatore dovrebbe tornare a muoversi da terzino - è infortunato e non rientrerà prima dell'inizio del nuovo anno, e Fortini, scadenza 2027, non rinnoverà e andrà ceduto per non perderlo a zero la prossima estate. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Segui Labaro Viola

tiktok