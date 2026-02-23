Nazione: “Parisi ha sofferto la concorrenza di Gosens ma ha ribaltato le gerarchie”

Vincere i duelli individuali per spostare dalla propria parte l’inerzia della partita. Uno dei temi di Fiorentina-Pisa è questo. E di sfide ce ne saranno diverse. Noi oggi ne abbiamo scelta una impari dal punto di vista fisico, ma che alla lunga potrebbe dare vantaggi alla Fiorentina. Ovvero quella sulla corsia mancina viola tra Fabiano Parisi e Idrissa Tourè, titolarissimo da inizio stagione. Di certo non si cercheranno palloni alti in quella zona del campo (i rinvii di De Gea, per esempio, saranno orientati altrove) perché Parisi paga diversi centimetri allo statuario avversario.

Ma in una logica più tattica può essere proprio l’esterno viola a farsi rincorrere. Dipenderà dall’inerzia della gara, ma Fabiano è uno dei giocatori della Fiorentina che sta meglio in assoluto. Duttilità, applicazione, serietà negli allenamenti. Ha sofferto la concorrenza di Gosens, ma ha ribaltato le gerarchie. Adesso di lui e dei suoi strappi Vanoli non può farne a meno. Guizzante, fresco, l’avversario ha fisicità dalla propria parte, ma di certo è più lento. Lo riporta La Nazione.