Corriere dello Sport: "No del Bologna a Gosens, il maxi ostacolo è l'ingaggio sopra i 2 milioni"

Sartori da sempre è un estimatore del tedesco

Il Bologna cerca un terzino sinistro per l'estate, dopo l'addio in scadenza di Lykogiannis. Un'alternativa a Miranda, sostanzialmente, ma senza grande budget per il cartellino. La sensazione è che possa arrivare un giovane. Per questo da Casteldebole sono arrivate smentite anche decise quando al Bologna è stato accostato il nome di Robin Gosens, in uscita dalla Fiorentina.

Ora, che Sartori sia da sempre un estimatore del tedesco, non dimenticando come l’abbia portato all’Atalanta e come avrebbe voluto portarlo anche a Casteldebole prima che fosse acquistato dalla Viola e che Gosens sarebbe gradito anche allo stesso allenatore rossoblù, è un dato certo, ma basta guardare quale sia il suo ingaggio (superiore ai 2 milioni) per allontanare almeno per il momento questa indiscrezione. Per il momento, è chiaro, perché le vie del mercato sono infinite e può sempre succedere tutto e il suo contrario lungo il percorso. Lo scrive il Corriere dello Sport.