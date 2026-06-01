Gosens sotto esame: ingaggio pesante e rendimento in calo, la Fiorentina riflette

Il rendimento del tedesco è calato drasticamente insieme a quello della squadra e il suo ingaggio pesa in maniera importante sul bilancio

Robin Gosens non è più considerato un elemento imprescindibile della Fiorentina. Tra i dossier più delicati che la dirigenza dovrà affrontare nella prossima finestra di mercato c'è infatti anche quello legato all'esterno tedesco, reduce da una stagione al di sotto delle aspettative.

Se da una parte l'infortunio di Fabiano Parisi, alle prese con il recupero dalla rottura del legamento crociato, limita le alternative sulla corsia mancina, dall'altra il rendimento di Gosens è finito inevitabilmente sotto osservazione. L'ex Atalanta non è riuscito a garantire continuità né sul piano atletico né sotto il profilo della leadership, aspetto sul quale la società si attendeva un contributo maggiore.

A pesare nelle valutazioni del club c'è anche l'aspetto economico: Gosens rappresenta infatti uno degli stipendi più elevati della rosa e, in vista dei suoi 32 anni, la Fiorentina sta riflettendo attentamente sull'opportunità di proseguire il rapporto alle stesse condizioni.

Dal canto suo, il giocatore non sembra avere dubbi. La volontà del tedesco è quella di restare a Firenze e continuare la propria esperienza in maglia viola. Le prossime settimane saranno quindi decisive per chiarire il futuro dell'esterno, con la società chiamata a scegliere se confermare la fiducia a uno dei suoi veterani o valutare eventuali offerte in arrivo dal mercato.