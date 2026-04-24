Nazione svela: “Nessuna lesione per Gosens ma domenica resterà a riposo”

Vanoli probabilmente avrà il tedesco per gli ultimi tre big match stagionali

Robin Gosens salterà sicuramente la sfida di dopodomani col Sassuolo ma farà di tutto per essere in campo la settimana dopo con la Roma. È questo il sunto del report medico emesso dalla Fiorentina sulle condizioni del tedesco, che nell'ultimo turno di campionato a Lecce era stato costretto ad uscire dal campo dopo appena 11' per un risentimento ai flessori poi approfondito mercoledì dal dottor Pengue e dalla sua equipe: «Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato».

Di fatto, un grande respiro di sollievo per Paolo Vanoli che se anche vede la salvezza ad un passo avrà quasi sicuramente a disposizione uno dei suoi titolari più preziosi per i tre big match che attendono i viola negli ultimi quattro turni di campionato (dopo la Roma e subito dopo il Genoa, De Gea e soci chiuderanno la stagione contro la Juventus e l'Atalanta). Lo scrive La Nazione.