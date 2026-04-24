Labaro Viola

Nazione svela: “Nessuna lesione per Gosens ma domenica resterà a riposo”

Vanoli probabilmente avrà il tedesco per gli ultimi tre big match stagionali

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 aprile 2026 09:53
Nazione svela: “Nessuna lesione per Gosens ma domenica resterà a riposo” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Gosens
Condividi

Robin Gosens salterà sicuramente la sfida di dopodomani col Sassuolo ma farà di tutto per essere in campo la settimana dopo con la Roma. È questo il sunto del report medico emesso dalla Fiorentina sulle condizioni del tedesco, che nell'ultimo turno di campionato a Lecce era stato costretto ad uscire dal campo dopo appena 11' per un risentimento ai flessori poi approfondito mercoledì dal dottor Pengue e dalla sua equipe: «Gli esami diagnostici svolti hanno escluso lesioni a carico dei muscoli flessori della coscia sinistra. Il calciatore nei prossimi giorni proseguirà il suo programma personalizzato».

Di fatto, un grande respiro di sollievo per Paolo Vanoli che se anche vede la salvezza ad un passo avrà quasi sicuramente a disposizione uno dei suoi titolari più preziosi per i tre big match che attendono i viola negli ultimi quattro turni di campionato (dopo la Roma e subito dopo il Genoa, De Gea e soci chiuderanno la stagione contro la Juventus e l'Atalanta). Lo scrive La Nazione. 

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok