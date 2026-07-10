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Nazione rivela: “Gosens non è convinto di andare allo Schalke 04, nessun problema l’accordo fra i due club”

L’avventura del tedesco alla Fiorentina è arrivata al capolinea

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 luglio 2026 09:46
Nazione rivela: “Gosens non è convinto di andare allo Schalke 04, nessun problema l’accordo fra i due club” - Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 08.03.2026, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Gosens
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In questo momento il più vicino all'addio è Robin Gosens. Per l'esterno tedesco si è informato lo Schalke 04. Zero problemi per l'accordo fra i club (la Fiorentina non ha grandi pretese per il cartellino) ma il calciatore al momento non è convinto di far ritorno in Germania. Vedremo, di certo l'avventura di Robin in maglia viola è giunta al capolinea. Lo scrive La Nazione.

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