14 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 11:44

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A Cremona il settore ospiti per la Fiorentina aperto ai non residenti a Firenze e nella provincia

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

A Cremona il settore ospiti per la Fiorentina aperto ai non residenti a Firenze e nella provincia

Redazione

14 Marzo · 11:06

Aggiornamento: 14 Marzo 2026 · 11:06

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Una bella notizia per i tifosi della Fiorentina che vogliono seguire la squadra nella delicata trasferta di Cremona

Una novità per lunedì sera. La Fiorentina potrà contare su una parte dei propri tifosi nella trasferta di Cremona. Sono infatti in vendita i biglietti per il settore ospiti dello stadio Zini, dopo che la Questura di Cremona ha deciso di aprire l’impianto ai sostenitori viola, ma con una limitazione: potranno acquistarli solo i tifosi non residenti nella provincia di Firenze. Si tratta della prima apertura ai sostenitori della Fiorentina da quando è stato imposto il blocco delle trasferte decretato dal Ministero dell’Interno a seguito degli scontri avvenuti a gennaio scorso sull’autostrada A1 con i tifosi della Roma.

La decisione spetta comunque alle singole Questure competenti per territorio, che possono scegliere se consentire o meno l’accesso agli ospiti (non avallando comunque la disposizione del Ministero, e quindi eventualmente aprendo l’impianto solo ai non residenti a Firenze) . Il settore ospiti era rimasto chiuso nelle precedenti partite di campionato contro Como e Udinese. In vista della sfida contro la Cremonese, invece, i supporter viola non residenti a Firenze e provincia potranno recarsi allo Zini, anche se difficilmente questa possibilità verrà concessa nelle trasferte successive. Lo scrive il Corriere dello Sport

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