Kean all'ultimo respiro! La Fiorentina batte 1-0 la Cremonese al 92'. Inizia bene il 2026

Tre punti importanti per la corsa salvezza della Fiorentina

Oggi quasi una sentenza, ma è una partita che può trasformarsi in una possibilità di accorciare sulle altre squadre. La Fiorentina di Paolo Vanoli alle ore 15 affronterà all’Artemio Franchi di Firenze la Cremonese di Davide Nicola. La squadra viola deve cambiare rotta, a livello di giocatori presto ci sarà una sorta di rivoluzione. A Vanoli dunque spetterà un ulteriore compito, quello di cercare di “tenere dentro” tutti, senza che le sirene di mercato li condizionino troppo.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 5’ sventagliata di Fagioli per Gudmundsson che è largo a sinistra ma la sua conclusione viene smorzata dai difensori avversari. Al 5’ la Cremonese sbaglia e Fagioli ne approfitta e va al tiro invece che servire Gudmundsson in posizione migliore, Audero si allunga e sventa la minaccia. All’8’ ottima idea di Fagioli per Mandragora che dentro l’area calcia ma trova una deviazione in corner. Al 12’ enorme palla gol per la Fiorentina. Ranieri lancia sul secondo palo, Parisi si stacca e colpisce in pieno di testa la traversa. Sfortunata la viola. Al 13’ conclusione dalla distanza di Payero, palla sul fondo. Al 14’ Dodò dietro per Mandragora che si coordina, Audero si allunga e mette palla in angolo. Al 17’ Mandragora per Piccoli che calcia, palla che finisce sul difensore. Al 17’ conclusione dalla distanza di Piccoli, tiro debole. Al 19’ Parisi mette un’ottima palla per Gudmundsson che non si coordina bene e calcia fuori. Al 20’ giallo per Bondo. Al 28’ fuori Bondo, dentro Grassi. Al 36’ Piccoli tocca la palla con l’esterno e viene steso da Baschirotto. Il VAR manda La Penna all’OFR che cambia decisione e non concede il penalty per i viola. Giallo per Dodò e Payero. Al 50’ conclusione di Gud, Audero chiude lo specchio. Dopo 6' di recupero si chiude il primo tempo di Fiorentina-Cremonese.

SECONDO TEMPO- Parte da dove aveva lasciato la Fiorentina, grande pressing. Al 60’ grande intervento di Comuzzo sulla palla messa dentro dalla Cremonese. Viola da qualche minuto in difficoltà. Al 63’ cross dentro, Ranieri arpiona il pallone ma non riesce a creare pericoli per la Cremonese. Al 66’ doppio cambio Fiorentina, fuori Parisi e Ranieri, dentro Gosens e Solomon. Per l’israeliano debutto in maglia viola. Al 73’ Solomon a rimorchio per Gosens che calcia di collo ma centralmente. Al 75’ triplo cambio Cremonese, fuori Bonazzoli, Vardy e dentro Sanabria e Moumbagnq. Nella Fiorentina al 76’ Fortini per Ndour. Al 79’ azione pericolosa della Fiorentina con Piccoli. All’80’ tiro-cross di Gudmundsson, Audero spedisce palla in corner. All’83’ De Gea super, salva la Fiorentina smanacciando via il pallone. All’84’ doppio cambio Fiorentina, fuori Gudmundsson e Mandragora, dentro Kean e Nicolussi Caviglia. All’88’ Kean trova lo spazio per calciare, palla fuori. All’88’ De Gea chiude su Zerbin. Al 92’ Salomon mette dentro sul secondo palo, Fortini colpisce di testa, tap-in di Kean ed 1-0 Fiorentina.