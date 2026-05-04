La Lazio sbanca Cremona per 2-1 ed ora la matematica salvezza dista solo un punto per la Fiorentina

La Cremonese cade in casa con la Lazio e si allontana in modo importante dalla salvezza

La Cremonese perde 2-1 in casa contro la Lazio di Sarri grazie al gol di Noslin a tempo scaduto ed ora manca solo un punto alla Fiorentina per essere matematicamente salva, ci vogliono 10 punti sui lombardi per avere l'aritmetica perchè in caso di arrivo a pari punti, si andrebbe diretti allo spareggio come accaduto tra Verona e Spezia qualche anno fa. I viola sono vicini ad un obiettivo che sembrava impossibile solo a dicembre dopo un avvio deludente, ma ora manca solo un pareggio. Nel match in Lombardia succede poco nella prima frazione con la Cremonese che va avanti grazie al gol di Bonazzoli su errore clamoroso di Motta poi è sempre Bonazzoli a provarci in rovesciata in chiusura di tempo, ma stavolta il portiere laziale para.

Nella ripresa alza il ritmo la Lazio con Romagnoli che colpisce di testa trovando la parata di Audero, poi gli uomini di Sarri trovano il pari con un'azione di Tavares che salta tre uomini e trova Noslin che poi passa lucidamente a Isaksen per il pareggio romano. Ci prova Pezzella poi Bondo e due volte Vardy, ma i grigiorossi non passano e devono arrendersi al tiro nel sette di Noslin.