Fiorentina travolgente e doppio balzo in classifica : sorpasso sul Lecce e +4 sulla Cremonese

La Fiorentina conquista una vittoria pesantissima nello scontro diretto per la permanenza in Serie A. Sul campo della Cremonese, i viola offrono una prestazione convincente e si impongono con un netto 4-1 nel match che ha chiuso il turno di campionato. Un successo che vale molto più dei semplici tre punti: la squadra viola supera infatti il Lecce in classifica e allunga proprio sui grigiorossi.

La partita si mette subito nella direzione giusta per la Fiorentina grazie alla rete di Parisi, che apre le marcature e indirizza l’incontro. La squadra viola continua a spingere e riesce ad allargare il divario con Piccoli, prima che Dodo e Gudmundsson completino una serata quasi perfetta per i colori viola.

Con questo risultato la Fiorentina compie un passo importante nella corsa salvezza. I viola salgono a quota 28 punti, lasciandosi alle spalle il Lecce e portandosi a quattro lunghezze di vantaggio sulla Cremonese, avversaria diretta nella lotta per non retrocedere. Davanti resta il Cagliari, distante appena due punti.

La NUOVA classifica di Serie A:

Inter 68, Milan 60, Napoli 59, Como 54, Juventus 53, Roma 51, Atalanta 47, Bologna 42, Lazio 40, Sassuolo 38, Udinese 36, Parma 34, Torino 33, Genoa 33, Cagliari 30, Fiorentina 28, Lecce 27, Cremonese 24, Verona 18, Pisa 18.