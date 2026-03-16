Corriere dello Sport: “Cremonese-Fiorentina somiglia ad uno spareggio. La Viola deve provarci”

E s e ci prova Moise Kean, ci deve provare più che mai la Fiorentina con la Cremonese, scontro diretto a dieci giornate dalla fine che non sarà mai una partita come le altre, mentre somiglia tanto a uno spareggio. Perché è il momento di dare forza e forma al progetto salvezza, al di là delle considerazioni su quello che è stata finora la stagione, al di là delle valutazioni sul pareggio contro il Parma e l’aggancio per la prima volta alla zona salvezza che hanno fatto discutere per tutta la settimana. Se De Gea e compagni hanno ottenuto 25 punti in 28 giornate è per motivi precisi che hanno un significato altrettanto definito, eppure stasera allo Zini si annulla tutto: da +4 (vincendo) a -2 (perdendo) rispetto ai grigiorossi di Nicola c’è dentro un orizzonte luminoso da una parte e ce n’è uno nero pece dall’altra. Sì, è uno spareggio.

A cui la Fiorentina ci arriva con un punto conquistato nelle ultime due gare in campionato tra il rovescio di Udine e il succitato 0-0 con i ducali al Franchi, ma anche sulla scia della vittoria nell’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia sul Rakow e vediamo, ad esempio, quale effetto avrà – al netto che stasera gioca un’altra Fiorentina rispetto al giovedì di Conference – sempre ricordando che, viceversa, c’è stato il 3-0 subìto in Friuli dopo il 2-4 in casa con lo Jagiellonia ed aver evitato una clamorosa eliminazione. Insomma, almeno l’aspetto psicologico spesso fragilissimo nel gruppo viola dovrebbe aver avuto una spinta dal successo (in rimonta) di giovedì scorso: anche solo come autodeterminazione e consapevolezza che altrettante volte sono mancate accompagnando a braccetto la fragilità in un mix altamente deleterio. E comunque la Cremonese sta peggio, provenendo com’è noto da una lunga striscia negativa composta da quattro pareggi e ben dieci sconfitte, di cui tre consecutive, che ha spaccato il campionato esattamente a metà nel rendimento: 20 punti nelle prime 14 giornate, 4 punti nelle successive 14. Al Franchi si era presentata con 12 punti di vantaggio, oggi allo Zini, dodici turni più tardi, è sotto di uno. Insomma, se la Fiorentina si gioca moltissimo, la squadra di Nicola si gioca più di moltissimo.

Gira tutto intorno a quel punto di vantaggio sugli avversari odierni che vale una posizione di vantaggio in classifica: una vittoria allo Zini permetterebbe alla formazione viola di allungare a +4 per mettersi al quint’ultimo posto scavalcando pure il Lecce, di andare in Polonia a metà settimana considerando la Conference come un’altra possibilità e non un impaccio, di aspettare l’Inter domenica sera al Franchi con spirito sollevato e davvero nulla da perdere. Al contrario, una sconfitta rovescerebbe i piani d’osservazione con tutte le implicazioni del caso, specialmente sotto il profilo psicologico che non è proprio il terreno preferito del gruppo di Vanoli. Sì, certo, rimane l’opzione pareggio che lascerebbe la Cremonese indietro di un punto e dimezzerebbe il distacco dal Lecce da due a una lunghezza, e quindi la differenza rispetto a ora prima della partita quasi non si noterebbe. E, invece, per la Fiorentina questo è il momento di provarci. Lo scrive il Corriere dello Sport.