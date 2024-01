Mourinho attacca a Mediaset: “Massimo Mauro c’è? Ci vuole rispetto, ha mangiato dal nostro piatto”

La solita Roma che vince a fatica contro la Cremonese, squadra di serie B, vittoria in rimonta negli ultimi 10 minuti e con il gol del vantaggio realizzato grazie ad un rigore molto dubbio. Quando Josè Mourinho si è presentato in diretta ai microfoni di Mediaset, nella trasmissione in diretta su Canale 5, si è presentato dicendo cosi:

“C’è Massimo Mauro li?” chiede l’allenatore. La giornalista risponde con un secco no, Mourinho incalza: “Peccato, peccato. Ci vuole rispetto, ci vuole rispetto per chi gioca senza difensori”. Poi, alla fine dell’intervista, Sandro Sabatini gli chiede il motivo della domanda sulla presenza di Massimo Mauro, e risponde:

“Per un ex calciatore non rispettare gente che mangia dallo stesso piatto in cui lui ha mangiato, che siamo noi, è un brutta cosa. Ci sono commentatori e commentatori, c’è gente con un profilo diverso, io penso sempre che chi è stato in campo o in panchina debba capire cosa accade perchè ha mangiato dallo stesso piatto in cui ha mangiato anche lui, e ancora mangia, perchè di certo lui non parla con voi solo per la bella faccia ma anche per qualche soldo”

PARLA IL PROCURATORE DI TERRACCIANO