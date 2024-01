Ag. Terracciano: “Chi lo prende si ritrova 3/4 giocatori in uno. Fa il terzino, centrale e centrocampista”

Il Milan sta per chiudere l’acquisto di Filippo Terracciano, esterno classe 2003 che si prepara a lasciare l’Hellas Verona per circa 5 milioni di euro di parte fissa più il restante in bonus. Nella giornata di ieri l’entourage di Terracciano, nella figura dell’agente Andrea D’Amico, si è presentata a Casa Milan, queste sono ore in cui si giocano i momenti decisivi per la chiusura della trattativa.

Ha parlato di lui proprio il suo procuratore, intervistato rapidamente da Radio TV Lega Serie A: “Con Filippo Terracciano non prendi un giocatore, ma ne prendi 3/4 perché lui gioca basso a sinistra, basso a destra, con la Juventus ha addirittura marcato Vlahovic. Gioca a centrocampo e, in nazionale, anche come esterno d’attacco”. Seguito anche dalla Fiorentina (nei giorni scorsi i viola hanno chiesto informazioni ma si sono visti anticipati dai rossoneri), il nome di Terracciano era finito anche sui taccuini di Atalanta e Monza, ma alla fine tutto fa pensare che sarà un nuovo giocatore a disposizione di Pioli per il suo Diavolo che cerca, tramite il mercato, di andare oltre le tante assenze. Lo riporta TMW.

