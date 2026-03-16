Bucchioni: “Fiorentina non ancora salva, ma penso già al futuro. In Conference i migliori”

Dopo la vittoria della Fiorentina sul campo della Cremonese, Enzo Bucchioni ha commentato il momento dei viola ai microfoni di Radio Bruno Toscana, analizzando il peso del successo nello scontro diretto e le prospettive per il finale di stagione.

“Finalmente si respira. Questa era la partita fondamentale, l’unica che bisognava vincere a tutti i costi. Adesso i punti di vantaggio sulla zona salvezza sono quattro e questo cambia molto. La Cremonese stasera mi è sembrata davvero in grande difficoltà. La Fiorentina non è ancora salva, ma in questo momento i grigiorossi sembrano stare peggio dei viola. Le prossime partite potranno essere giocate con meno ansia. Questa vittoria dà respiro e permette di guardare avanti con maggiore serenità. Mi è piaciuto tutto della partita di stasera”

Infine lo sguardo si sposta già oltre l’attuale stagione e verso gli impegni europei.

“Come Goretti stò già pensando al futuro, perché di questa stagione non se ne può davvero più. Però finalmente si vede la luce. Adesso pensiamo alla Conference: contro il Rakow farei giocare i migliori, perché sta diventando un obiettivo concreto.”