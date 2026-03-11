11 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:27

Tesser difende Vanoli: “Le sue squadre non sbagliano mai atteggiamento, in questo è uno dei migliori”

Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

11 Marzo · 13:27

Aggiornamento: 11 Marzo 2026 · 13:27

L'ex tecnico di Novara, Cremonese e Modena ha parlato anche di Fiorentina in previsione della Conference di domani

A Radio Bruno è intervenuto l’ex tecnico del Novara in serie A Attilio Tesser per parlare di Fiorentina: “La mentalità conta più della tecnica a volte perché ti permette di superare un ostacolo che può essere grande. Adesso è difficile capire quale sia il problema di questa squadra, vedo del rilassamento ed è grave perché con questa situazione dovresti stare all’allerta. Mi sembra strano perché ho sfidato Vanoli e so che è la prima cosa su cui lavora, va più a studiare la parte caratteriale anziché la bravura di chi ha.”

Prosegue: “La tecnica conta, ma se non è accoppiata alla cattiveria, non porta risultati e ti può creare difficoltà pure contro chi è più debole. Una Fiorentina molle non si salva facilmente, ora trova una Cremonese che sa che deve lottare e nonostante sia in calo è un gruppo solido che si è pure rinforzato e mentalmente sono sul pezzo.”

Sul doppio impegno: “Questa gara di mezzo leverà delle energie a tutti anche a chi non giocherà perché comunque è uno stress nervoso. Dovrà essere bravo il mister a ruotare gli uomini e a dare dei momenti per ricaricare perché a Cremona ti giochi tanto.”

 

