Tesser difende Vanoli: “Le sue squadre non sbagliano mai atteggiamento, in questo è uno dei migliori”

A Radio Bruno è intervenuto l’ex tecnico del Novara in serie A Attilio Tesser per parlare di Fiorentina: “La mentalità conta più della tecnica a volte perché ti permette di superare un ostacolo che può essere grande. Adesso è difficile capire quale sia il problema di questa squadra, vedo del rilassamento ed è grave perché con questa situazione dovresti stare all’allerta. Mi sembra strano perché ho sfidato Vanoli e so che è la prima cosa su cui lavora, va più a studiare la parte caratteriale anziché la bravura di chi ha.”

Prosegue: “La tecnica conta, ma se non è accoppiata alla cattiveria, non porta risultati e ti può creare difficoltà pure contro chi è più debole. Una Fiorentina molle non si salva facilmente, ora trova una Cremonese che sa che deve lottare e nonostante sia in calo è un gruppo solido che si è pure rinforzato e mentalmente sono sul pezzo.”

Sul doppio impegno: “Questa gara di mezzo leverà delle energie a tutti anche a chi non giocherà perché comunque è uno stress nervoso. Dovrà essere bravo il mister a ruotare gli uomini e a dare dei momenti per ricaricare perché a Cremona ti giochi tanto.”