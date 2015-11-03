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Notizie Tesser Fiorentina

Tesser difende Vanoli: "Le sue squadre non sbagliano mai atteggiamento, in questo è uno dei migliori"

11 marzo 2026 13:27

Tesser sicuro: "Pioli non è impazzito, ha trovato difficoltà perché c'erano già dei problemi"

23 gennaio 2026 18:03

Tesser: "La Fiorentina? Una delusione. Pioli non riesce a incidere nonostante un buon organico"

12 ottobre 2025 15:37

Tesser: "A Castrovilli manca un rendimento da un punto di vista mentale. Ribery gli ha mostrato la strada"

08 settembre 2021 20:12

Tesser: "Non avrei scommesso che Castrovilli arrivasse ad alti livelli. Ribery può aiutarlo a crescere ancora"

20 novembre 2019 23:01

Tesser: "Castrovilli mi ricorda Aquilani. Solo un cieco non si sarebbe accorto delle sue qualità"

01 ottobre 2019 14:05

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