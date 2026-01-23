23 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:41

Tesser sicuro: “Pioli non è impazzito, ha trovato difficoltà perché c’erano già dei problemi”

Firenze, Stadio Franchi, 02.10.2025, Fiorentina-Lecce, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Redazione

23 Gennaio · 18:03

Aggiornamento: 23 Gennaio 2026 · 18:03

Attilio Tesser commenta il momento in casa Fiorentina dopo l'esonero di Stefano Pioli e l'arrivo di Paolo Vanoli

Mister Attilio Tesser è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno verso la sfida di domani tra Fiorentina e Cagliari: “Pisacane è un ragazzo molto quadrato e tranquillo, con le idee chiare. È stata una sorpresa che il Cagliari portasse avanti l’allenatore della Primavera, evidentemente la società lo conosceva bene”.

Sulla Fiorentina: “C’è un po’ di sorpresa chiaramente, la squadra sulla carta è una squadra valida, con qualità. Poi c’era Pioli, che stimo tantissimo, non è che si impazzisce tutto in una volta. Se ha trovato delle difficoltà vuol dire che c’era qualcosa. Sono contento che Vanoli stia raddrizzando le cose. Tra gli allenatori giovani, mi piace molto. Spero che la Fiorentina torni dove le compete”-

Su Fagioli: Nazionale? Per le qualità tecniche che ha, assolutamente sì. Ha tutto per essere tra gli italiani migliori. Sta a lui trovare la strada giusta, aiutato da chi gli sta vicino”.

