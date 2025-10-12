Tesser: "La Fiorentina? Una delusione. Pioli non riesce a incidere nonostante un buon organico"

Attilio Tesser reputa la Fiorentina la più grande delusione di questo inizio campionato malgrado il buon organico

L'allenatore Attilio Tesser ha parlato a TMW della situazione in casa Fiorentina, dopo un inizio di stagione tutt'altro che scintillante.

Le sue dichiarazioni: "La Fiorentina è la delusione di questo inizio campionato, ma ho visto l'ultima partita e nel complesso m'è piaciuta. Vederla laggiù fa un po' impressione. Siamo ancora agli inizi, è la squadra che in questo momento sta rendendo meno. Ma sono sicuro che Pioli la tirerà fuori: ha un buon organico e lui è un ottimo allenatore".