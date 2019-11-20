Tesser: "Non avrei scommesso che Castrovilli arrivasse ad alti livelli. Ribery può aiutarlo a crescere ancora"

Queste le parole del tecnico del Pordenone Attilio Tesser su Castrovilli a TMW Radio: "L'ho avuto a Cremona, ha qualità straordinarie. Sono molto felice per lui. Non avrei scommesso sul fatto che arr...

A cura di Redazione Labaroviola 20 novembre 2019 23:01

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