Tesser: "Non avrei scommesso che Castrovilli arrivasse ad alti livelli. Ribery può aiutarlo a crescere ancora"
Queste le parole del tecnico del Pordenone Attilio Tesser su Castrovilli a TMW Radio: "L'ho avuto a Cremona, ha qualità straordinarie. Sono molto felice per lui. Non avrei scommesso sul fatto che arr...
A cura di Redazione Labaroviola
20 novembre 2019 23:01
Queste le parole del tecnico del Pordenone Attilio Tesser su Castrovilli a TMW Radio: "L'ho avuto a Cremona, ha qualità straordinarie. Sono molto felice per lui. Non avrei scommesso sul fatto che arrivasse a così alti livelli. Il salto di qualità, dopo 2 anni di formazione in B, lo si fa grazie alla mentalità. A Firenze ha senatori come Ribery che possono aiutarlo a crescere e a continuare così".
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