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Tesser: "Castrovilli mi ricorda Aquilani. Solo un cieco non si sarebbe accorto delle sue qualità"

Queste le parole rilasciate da Attilio Tesser, primo allenatore della Cremonese a La Nazione su Gaetano Castrovilli: "Solo un cieco non si sarebbe accorto della qualità del talento pugliese. A San Sir...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2019 14:05
Tesser: "Castrovilli mi ricorda Aquilani. Solo un cieco non si sarebbe accorto delle sue qualità" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Queste le parole rilasciate da Attilio Tesser, primo allenatore della Cremonese a La Nazione su Gaetano Castrovilli: "Solo un cieco non si sarebbe accorto della qualità del talento pugliese. A San Siro ero presente ed ho assistito alla sua ennesima ottima prova. Mi ricorda il primo Aquilani. Mancini fa bene a convocarlo in Nazionale, sa come valorizzarlo".

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