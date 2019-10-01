Tesser: "Castrovilli mi ricorda Aquilani. Solo un cieco non si sarebbe accorto delle sue qualità"

Queste le parole rilasciate da Attilio Tesser, primo allenatore della Cremonese a La Nazione su Gaetano Castrovilli: "Solo un cieco non si sarebbe accorto della qualità del talento pugliese. A San Sir...

Queste le parole rilasciate da Attilio Tesser, primo allenatore della Cremonese a La Nazione su Gaetano Castrovilli: "Solo un cieco non si sarebbe accorto della qualità del talento pugliese. A San Siro ero presente ed ho assistito alla sua ennesima ottima prova. Mi ricorda il primo Aquilani. Mancini fa bene a convocarlo in Nazionale, sa come valorizzarlo".