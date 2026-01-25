Il Sassuolo batte la Cremonese e sale a 26 punti. La squadra di Nicola in caduta libera.

Poche emozioni ma un protagonista decisivo in Sassuolo-Cremonese: è Alieu Fadera a firmare l’1-0 che regala ai neroverdi tre punti pesantissimi. L’esterno, fin lì vice di Berardi senza gol all’attivo, sfrutta una respinta incerta di Audero su tiro di Laurienté e insacca la rete che decide il lunch match, permettendo al Sassuolo di scavalcare il Cagliari e agganciare l’Udinese.

La gara è stata a lungo controllata dalla squadra di Grosso, che ha trovato il vantaggio quasi subito e ha rischiato solo in un’occasione nel primo tempo, con Muric decisivo su Vardy. La Cremonese aveva anche trovato il pari con Vandeputte, ma il gol è stato annullato per fallo su Muharemovic. Nella ripresa i grigiorossi hanno provato ad alzare il ritmo, senza però creare reali pericoli, mentre il Sassuolo ha sfiorato il raddoppio su calcio piazzato e da fuori area.

Nel finale spazio anche al rientro di Domenico Berardi, tornato in campo dopo 58 giorni, a certificare una vittoria che mancava ai neroverdi dal 14 dicembre. Continua invece il momento negativo della Cremonese di Nicola, all’ottava partita consecutiva senza successi e sempre più invischiata nella lotta salvezza. Come riporta TuttoMercatoWeb.