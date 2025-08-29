Anticipi di Serie A: Cremonese a punteggio pieno, il Milan di Allegri sbanca Lecce nel finale

La Cremonese vola in vetta con un 3-2 thriller, il Milan ritrova meritatamente i 3 punti a Lecce ma senza brillare

Negli anticipi del Venerdì i grigiorossi replicano la bella prestazione di San Siro e lasciano al palo gli emiliani. Il Milan coglie al Via del Mare i primi 3 punti

Cremonese-Sassuolo 3-2

Notte folle allo Zini, dove la Cremonese batte 3-2 il Sassuolo al termine di una partita ricca di emozioni. I grigiorossi chiudono il primo tempo sul 2-0 con i gol di Terracciano e Vazquez, ma nella ripresa gli ospiti reagiscono: Pinamonti accorcia, Berardi al rientro al gol in A firma il pareggio. Sembra tutto riaperto, ma nel finale arriva il rigore decisivo: De Luca trasforma e manda in estasi lo Zini, con tutta la squadra sotto la curva.La Cremonese si prende la vetta solitaria e sogna in grande. E ora, attesa per l’arrivo di Jamie Vardy, atteso in città nei prossimi giorni.

Lecce-Milan 0-2

Il Milan conquista la prima vittoria del campionato superando 2-0 il Lecce grazie ai gol di Loftus-Cheek e Pulisic. Nonostante una prestazione poco brillante e due reti annullate (a Gabbia e Giménez), la squadra di Allegri sfrutta gli episodi e porta a casa i tre punti. I rossoneri salgono così a quota 3 dopo due giornate, mentre il Lecce di Di Francesco resta fermo a 1 punto.

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