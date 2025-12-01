Il Bologna frena la scalata alla vetta: la Cremonese espugna il Dallara, Vardy doppietta

Torna al successo la Cremonese, protagonista di questo posticipo della 13ª giornata di Serie A. Al Dall’Ara finisce 1-3 fra il Bologna e i grigiorossi. Nicola ritrova i tre punti dopo 3 sconfitte di fila e lo fa con una prova autorevole: la gara ha visto la formazione ospite giocare in velocità e mandare nel panico la difesa felsinea. Apre le danze Payero con un inserimento alle spalle di Lucumí, tenuto in gioco da Casale che, appena qualche minuto pià tardi, serve Bonazzoli che manda in profondità Vardy per lo 0-2. Accorcia le distanze Orsolini che realizza il rigore a fine primo tempo.

Nella ripresa si rende ancora protagonista Vardy: palla di Barbieri per il britannico che taglia Heggen e batte Ravaglia. La Cremonese si è chiusa nell’ultima mezz’ora: grande prova difensiva, ma non senza brividi. Il Bologna ci ha creduto fino alla fine, ma alla fine trova la sconfitta in casa che in campionato non arrivava dallo scorso maggio.

Lo riporta eurosport.it