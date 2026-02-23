Fiorentina, vittoria salvezza: agganciate Cremonese e Lecce, Genoa e Toro ora a soli tre punti

Secondo successo di fila per i viola, che escono dalla zona rossa e mettono nel mirino Toro e Genoa, oggi più vicine e sotto pressione

La Fiorentina conquista una vittoria pesantissima e centra il secondo successo consecutivo, risultato che era diventato imprescindibile in ottica salvezza. L’1-0 contro il Pisa arriva ancora una volta al termine di una gara combattuta e carica di tensione, ma stavolta senza epilogo amaro. Tre punti fondamentali che permettono ai viola di raggiungere Lecce e Cremonese a quota 24.

Grazie alla classifica avulsa, al momento, la formazione di Vanoli sarebbe davanti alle dirette concorrenti. Un dettaglio tutt’altro che marginale in una corsa così serrata, anche considerando che in caso di arrivo a pari punti tra due sole squadre al terz’ultimo posto si disputerebbe uno spareggio salvezza.

Il successo consente dunque alla Fiorentina di abbandonare finalmente la zona retrocessione, con l’auspicio che si tratti di un’uscita definitiva. La graduatoria si accorcia e ora l’obiettivo si sposta più in alto: Genoa e Torino, entrambe a 27 punti, distano appena tre lunghezze e iniziano a sentire il fiato sul collo. Una situazione che rende ancora più incandescente il finale di stagione, con i viola pronti a giocarsi tutto. [Foto Gazzetta.it]

La classifica

Inter 64, Milan 54, Napoli 50, Roma 50, Juventus 46, Como 45, Atalanta 45, Sassuolo 35, Lazio 34, Bologna 33, Udinese 32, Parma 32, Cagliari 29, Genoa 27, Torino 27, Fiorentina 24, Cremonese 24, Lecce 24, Pisa 15, Verona 15.