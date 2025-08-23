Allegri torna a modo suo: zero gioco, zero idee e il Milan perde in casa contro la Cremonese. Il racconto

Un flop l'esordio in casa del nuovo Milan di Allegri che perde contro la neopromossa Cremonese. Il racconto della partita

Clamoroso a San Siro. È da dimenticare, e anche in fretta, l'esordio del Milan di mister Massimiliano Allegri in questo campionato: Maignan e compagni sono stati infatti sconfitti per 2-1 dalla neo-promossa Cremonese di mister Nicola. Pioggia di fischi da parte dei tifosi al 90', la nuova stagione si apre così inaspettatamente proprio come si era chiusa la precedente.

Primo tempo intenso e ricco di episodi tra Milan e Cremonese. Dopo pochi secondi Estupinan viene steso da Zerbin, l'ecuadoriano è subito nel vivo del match. Al 5’ il Diavolo sfiora già il vantaggio: Gimenez combina con Fofana e colpisce il palo con deviazione, mentre Audero sbatte sul montante ma si rialza. La truppa grigiorossa risponde al 23’: errore di Pavlovic che regala palla a Bonazzoli, fermato solo dal riflesso di Maignan. Poco dopo Pezzella sfiora l’esterno della rete. Il Milan si affida soprattutto ai suoi nuovi acquisti Modric ed Estupinan: al 16’ il terzino ex Brighton e Villarreal prova la conclusione da lontano, palla fuori di poco. Gimenez segna al 19’ proprio su assist del croato ex Real Madrid, ma è fuorigioco. Al 28’ la gara si sblocca: Zerbin crossa morbido, Pavlovic marca male e Baschirotto sorprende Maignan con un colpo secco, 1-0 Cremonese. La squadra di Nicola prende fiducia e prova a rallentare i ritmi, mentre il Milan accusa il colpo ma cerca la reazione. Gimenez va vicino al pareggio al 44’, ma il suo tiro in coordinazione sfiora il palo dopo una respinta di Audero. Quando la Cremonese sembra chiudere avanti il primo tempo, arriva però il pari rossonero: al 45’+1 Estupinan pennella il cross perfetto e Pavlovic si riscatta con un colpo di testa vincente. 1-1 e intervallo.

La ripresa si apre con un cambio nel Milan: fuori Estupinan, dentro Jimenez. Subito i rossoneri aumentano il ritmo, costruendo occasioni in serie: al 47’ Tomori conclude su assist di Loftus-Cheek, poi ci provano Gimenez, Fofana e soprattutto Modric, che costringe Audero a due grandi interventi consecutivi. Al 55’ anche Pulisic sfiora il gol con un destro al volo deviato dal portiere. Quando il Milan sembra tuttavia pronto al sorpasso, arriva la doccia fredda: al 61’ Gimenez perde palla, Baschirotto recupera e serve Pezzella che crossa morbido. Bonazzoli inventa una splendida sforbiciata e batte Maignan, riportando avanti la Cremonese con un gol da applausi. La reazione rossonera è immediata: Pulisic calcia alto di poco al 63’, mentre Allegri si gioca carte offensive inserendo Chukwueze e poi Jashari. Nicola risponde con i cambi a centrocampo, trovando ordine grazie a Bondo e Payero. Negli ultimi venti minuti la partita si incattivisce: fioccano ammonizioni a Grassi, Terraciano, Payero e Jimenez. Ma il risultato non cambia più: la Cremo vince e il Diavolo viene fischiato. Lo scrive TMW