Cremonese e Verona non si fanno male, i grigiorossi restano a +6 sulla Fiorentina

Il posticipo del lunedì di Serie A ha visto affrontarsi Cremonese e Hellas Verona in un delicato scontro salvezza, conclusosi senza vincitori né vinti. Allo stadio Zini la gara termina 0-0, un risultato che rispecchia fedelmente quanto visto in campo.

La partita delle 18.30 è stata povera di spettacolo e ricca di interruzioni, con numerosi falli che hanno spezzettato il gioco. Nel primo tempo l’occasione più importante capita a Vardy, che va vicino al gol ma colpisce il palo. Nella ripresa è Bernede a tentare la conclusione dalla distanza, trovando però la pronta risposta di Audero. Nel finale il Verona sembra trovare il colpo decisivo con una spettacolare rovesciata di Giovane, annullata però per posizione di fuorigioco. Un pareggio che, di fatto, non soddisfa nessuna delle due squadre.

Classifica aggiornata di Serie A:

Inter 49, Milan 46, Napoli 43, Roma 42, Juventus 39, Como 34, Atalanta 32, Bologna 30, Lazio 28, Udinese 26, Sassuolo 23, Torino 23, Parma 23, Cremonese 23, Cagliari 22, Genoa 20, Fiorentina 17, Lecce 17, Pisa 14, Verona 14.