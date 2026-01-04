Kean risponde sul campo: zittisce le polemiche con il gol vittoria e un post simbolico

Moise Kean sceglie il momento più simbolico per lanciare il suo messaggio. Dopo il gol vittoria in extremis nella sfida del Franchi contro la Cremonese, l’attaccante celebra sui social con un post destinato a far discutere: “The WIN is coming… don’t let the WHEN worry you”. Una frase che suona come una rivincita, accompagnata da immagini cariche di significato.
Tra le foto pubblicate, una in particolare cattura l’attenzione: il riferimento al Salmo 35 della Bibbia, una preghiera attribuita a Davide che invoca l’aiuto di Dio contro gli avversari, chiedendo che siano confusi e svergognati. Un testo che contrappone la sofferenza del giusto, destinato alla liberazione, alla rovina del malvagio, vittima della propria malvagità.
Il messaggio sembra tutt’altro che casuale. Il riferimento appare come una risposta alle polemiche che hanno segnato i giorni precedenti la partita, culminate con l’allontanamento di Kean dal gruppo proprio nella settimana di avvicinamento alla delicata sfida con i grigiorossi. Sul campo, però, parla il risultato: una rete pesantissima che decide la gara e rimette l’attaccante al centro della scena.
