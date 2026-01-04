4 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:08

La Fiorentina non è più ultima, vince grazie al gol di Kean nel recupero. La salvezza è a 3 punti

Firenze, Stadio Franchi, 21.12.2025, Fiorentina-Udinese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

4 Gennaio · 17:34

Aggiornamento: 4 Gennaio 2026 · 17:34

cremoneseFiorentina

Vittoria pesantissima per i gigliati e colpo nel recupero contro la Cremonese: i viola agganciano Pisa e Verona e lasciano l’ultimo posto

Il risultato finale della gara Fiorentina-Cremonese è di 1-0 per i viola, vittoria data dal gol di Kean al 90+2, il giocatore è subentrato al minuto 85 e ha deciso così la partita. I gigliati salgono quindi al diciottesimo posto in classifica con 12 punti, al pari di Pisa e Verona. La salvezza dista adesso 3 punti, occupata dal Genoa a quota 15. La Cremonese invece resta immobile al dodicesimo posto con 21 punti. Di seguito ecco la classifica aggiornata della Serie A:

Milan 38 (17 partite giocate)
Napoli 37 (17)
Inter 36 (16)
Juventus 33 (18)
Roma 33 (18)
Como 30 (17)
Bologna 26 (16)
Atalanta 25 (18)
Lazio 24 (18)
Sassuolo 23 (18)
Udinese 22 (18)
Cremonese 21 (18)
Torino 20 (17)
Cagliari 18 (18)
Parma 18 (17)
Lecce 17 (17)
Genoa 15 (18)
Fiorentina 12 (18)
Verona 12 (16)
Pisa 12 (18)

