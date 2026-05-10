La Cremonese batte il Pisa retrocesso per 3-0 e sale a -1 dal Lecce a quota 31, a -7 dai viola

I grigiorossi battono il Pisa per 3-0 e tengono vive le speranze salvezza

La Cremonese spera ancora e batte il Pisa già retrocesso per 3-0 grazie ai gol di Vardy, Bonazzoli e Okereke e si porta a quota 31 a un punto dalla quota salvezza rappresentata dal Lecce che ha perso ieri contro la Juventus. Il Pisa non aveva molto da chiedere e ha creato ben poco anche per via del rosso a Bozhinov nel primo tempo per un brutto fallo su Bonazzoli e a Loyola per un'entrata scomposta su Pezzella nella ripresa.

La Cremonese ha dominato tutto il match già dall'inizio con i tentativi di Barbieri e Vandeputte fino al gol di Vardy che batte Semper con freddezza. Poco dopo spreca Bonazzoli in contropiede e Maleh sfiora il palo lungo in chiusura di frazione. Nel secondo tempo Vardy lancia Vandeputte che serve Bonazzoli per il raddoppio grigiorosso. Il Pisa non reagisce e capitola con Okereke per la terza volta per tenere viva la speranza a un punto dal Lecce e a 7 dalla Fiorentina salva.