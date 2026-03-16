PAGELLE FIORENTINA: PICCOLI GOL E ASSIST, MERAVIGLIA DODÓ. GUDMUNDSSON C’É, PARISI SEGNA

De Gea 6,5 Pronti via e fa una parata decisiva che salva il risultato. Bravo a chiudere spazi e togliere il tempo all’avversario, decisivo.

Dodò 7 Il primo tempo dialoga bene con Parisi sulla catena di destra, in difesa tiene bene. Il secondo tempo si apre con un gol da vedere e rivedere, un gioiello puro di classe, velocità, tecnica e astuzia. Una meraviglia assoluta

Pongracic 6,5 Gioca con personalità, si prende rischi ma lo fa sempre con intelligenza. Ha l’arduo compito di marcare Djuric che ha una stazza notevole e dunque i duelli con lui non sono mai facili ma li gestisce bene.

Ranieri 6,5 Attento sempre a tenere alta la linea della difesa, cerca di non sbagliare mai e di tenere sempre alta la soglia dell’attenzione. Ben posizionato, non si fa mai sorprendere

Gosens 6,5 Ordinato in difesa, bellissimo l’assist che serve a Piccoli è con i giri e il tempo giusto. Dopo un periodo di appannamento fisico il tedesco ha giocato una gara degna del suo livello.

Fagioli 6,5 Lui è la mente del gioco viola, sa come e quando far girare la palla. I compagni lo cercano e lui, sempre con le giuste distanze, gestisce bene momenti e pallone

Mandragora 6 Si fa vedere tra le linee e offre sempre diverse soluzioni di passaggi, dialoga bene con Fagioli ed è utile anche in fase di interdizione

Brescianini 6 Probabilmente è il giocatore che si vede meno ma copre bene gli spazi con la sua corsa e dà dinamismo alla squadra. Corre e pressa molto

Gudmundsson 7 Il numero 10 viola gioca 70 minuti di gestione e di intelligenza tecnico e tattica, poi segna il gol che chiude la partita con un destro preciso e potente in piena area. Partita di spessore

Parisi 7 Non parte benissimo, perde diversi palloni e sbaglia qualche valutazione, poi segna un gol come non lo aveva mai fatto: di destro. Bravissimo a puntare l’avversario che gli lascia il destro e lui se lo prende. Si conferma il giocatore più in forma del momento, una vera e propria rivelazione negli ultimi 3 mesi nel suo ruolo

Piccoli 7,5 Partita solita fatta di duelli e contrasti, il gol che segna è una perla per movimento e precisione del tocco. Un gol da attaccante vero. Poi fa l’assist per Gudmundsson, palla precisa e intelligente. Il calciatore più decisivo della partita