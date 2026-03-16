Scatto salvezza della Fiorentina, Cremonese ko. Parisi, Piccoli, Dodò e Gud firmano il 4-1 Viola

La Fiorentina di Vanoli oggi alle ore 20.45 è ospite della Cremonese allo stadio Zini di Cremona. Scontro diretto tra le due squadre che hanno solo un punto di differenza in classifica, ma due risultati su tre utili per i ragazzi in maglia viola.

PRIMO TEMPO- A battere il calcio d’inizio è la Fiorentina. Al 2’ prima chance per la Cremonese, sale male la difesa della Viola, Bonazzoli si trova a tu per tu con De Gea e calcia di esterno sinistro, sventa la minaccia il portiere spagnolo. Al 4’ Brescianini crossa dentro, Parisi calcia ma senza trovare lo specchio. Al 7’ Parisi conclude e trova una deviazione, corner per la Viola. Al 25’ ottima azione della Fiorentina, ottimo filtrante di Dodò, Parisi di destro calcia con la deviazione di Floriani, il pallone passa in mezzo alle gambe di Audero e finisce in fondo al sacco. 1-0 Fiorentina! Al 27’ ammonito Bondo. Al 32’ la Fiorentina trova il raddoppio! Ottimo taglio di Piccoli che calcia alzando un po’ la palla e firma il 2-0.

SECONDO TEMPO- Fuori Bondo e Thorsby dentro Okereke e Grassi nella seconda frazione. Al 49’ che goal di Dodò! Fenomenale la rete del brasiliano e 3-0 Fiorentina. Al 56’ Parisi calcia, Audero chiude. Al 57’ super azione della Cremonese, Okereke segna l’1-3. Al 59’ Audero rischia sull’attacco di Parisi. Al 60’ ottima parata di Audero sul tiro a giro di Mandragora. Nella Cremonese al 62’ fuori Maleh, dentro Vandeputte. Al 65’ cross dentro per Djuric che colpisce senza trovare la porta. Al 67’ salvataggio sulla linea di Fagioli. Al 68’ stop e tiro di Mandragora dalla distanza che si spegne sul fondo. Al 68’ Grassi viene lasciato solo, ma non trova la porta. Al 69’ nella Cremonese fuori Floriani, dentro Zerbin. Al 69’ doppio tacco di Brescianini e Piccoli, Gudmundsson firma il 4-0. Al 74’ doppio cambio Fiorentina, fuori Mandragora e Gudmundsson, dentro Harrison e Ndour. Al 79’ Gosens si immola sul secondo palo e va sbattere con la schiena contro il palo. All’80’ fuori Ceccherini, dentro Terracciano. All’80’ dentro Rugani e Fazzini, fuori Parisi e Gosens. All’83’ conclusione larga di Zerbin. All’88’ fuori Ranieri dentro Fabbian. All’89’ Okereke gira, De Gea fa buona guardia.