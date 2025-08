TMW: “La cremonese è interessata a Fortini, decide Pioli. Anche il Napoli ha sondato il terzino destro”

La Cremonese ha fatto un sondaggio per Niccolò Fortini, terzino della Fiorentina, nella scorsa stagione tra i più positivi della stagione della Juve Stabia. Il difensore è stato aggregato ai ventinove scelti da Stefano Pioli per la tournée in Inghilterra, venendo considerato – almeno per il momento – l’alter ego di Dodò. Nella scorsa stagione ha giocato spesso sulla corsia mancina, un po’ come capitato con Spinazzola (destro puro ma dirottato sulla fascia a sinistra) nel 3-4-3 del tecnico Guido Pagliuca.

A confermarlo era stato il direttore sportivo delle Vespe, Lovisa. “Come caratteristiche può ricordare Spinazzola. È un ragazzo che ci ha colpito subito per la personalità. Non sembra affatto un classe 2006: ha la maturità di un giocatore con già diversi campionati alle spalle. È dinamico, ha gamba, un buon uno contro uno, ed è attento anche in fase difensiva. Ha tutte le carte in regola per un grande futuro, e penso che la Fiorentina sappia di avere un giocatore molto forte in casa”.

Nelle scorse settimane anche il Napoli aveva chiesto informazioni, ma la Fiorentina non ha nessuna intenzione di cederlo, se non a titolo temporaneo.