15 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 17:51

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Speranza Kean per Cremona: l’attaccante si è allenato col gruppo e partirà con il resto dei compagni

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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Speranza Kean per Cremona: l’attaccante si è allenato col gruppo e partirà con il resto dei compagni

Redazione

15 Marzo · 16:35

Aggiornamento: 15 Marzo 2026 · 16:35

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Allenamento in gruppo per l'attaccante che ha smaltito il fastidio alla tibia e dovrebbe strappare la convocazione per Cremona

Arrivano novità importanti dalla seduta pomeridiana della Fiorentina. Il centravanti viola Moise Kean si è allenato con il resto del gruppo e dovrebbe partire assieme alla squadra per Cremona, dove domani allo Zini è in programma la delicatissima sfida salvezza contro la Cremonese che chiuderà la 29^ giornata.
Il numero 20 gigliato sembra aver smaltito completamente dall’infiammazione alla tibia che lo aveva tenuto fuori contro Parma e Rakow, in Conference League, e adesso è pronto a tornare a disposizione di Paolo Vanoli, vedremo se dal primo minuto o soltanto a partita in corso come riportato da TMW.

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