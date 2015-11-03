Notizie Cremonese Fiorentina Fiorentina

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Bocci: "Parisi il miglior esterno della Fiorentina, deve sempre giocare. Non voglio illudermi, ancora non è finita"

17 marzo 2026 18:47

Amoruso: "Focus sulla salvezza, stasera vietato sbagliare. Piccoli dà l'anima e combatte ma pesano i 27 milioni"

16 marzo 2026 18:42

Fattori: "Con la Cremonese vietato perdere. Kean rimanda il rientro in vista della Nazionale, ora pensa al playoff"

16 marzo 2026 17:53

Speranza Kean per Cremona: l'attaccante si è allenato col gruppo e partirà con il resto dei compagni

15 marzo 2026 16:35

Da Cremona: "La partita con la Fiorentina è un vero spartiacque per noi. In città c'è preoccupazione"

14 marzo 2026 15:43

Bucchioni: "La Fiorentina ha un punto in più, la Cremonese è in caduta libera. Lunedì sarà decisivo"

12 marzo 2026 14:33

Cremonese-Fiorentina è stata la semifinale di Coppa Italia meno vista dal 2010. 2,6 milioni di telespettatori

06 aprile 2023 17:03

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