Bocci: “Parisi il miglior esterno della Fiorentina, deve sempre giocare. Non voglio illudermi, ancora non è finita”

Alessandro Bocci, giornalista, risponde sul momento della Fiorentina post Cremona ai microfoni di Radio Bruno: “La svolta sarà quando saremo salvi. Ieri una vittoria importante ma mancano ancora nove giornate, con un calendario peggiore di quello della Cremonese. La loro pessima condizione però mi rassicura. Quest’anno abbiamo visto cose assurde quindi non mi voglio illudere. I giocatori non devono alzare la testa finché non finisce questa stagione da incubo. Mi ha preoccupato che sul 3-0 abbiamo mollato, se prendi il 3-2 è un problema. Per fortuna poi c’è stata la bellissima azione finale di Gudmundsson. Meglio non poteva andare per come ci siamo arrivati. Manteniamo i piedi per terra”.

Sui singoli: “Parisi ormai ce lo aspettiamo, non stupisce più. Va al doppio rispetto a altri quindi ora deve giocare sempre, è il migliore in quel ruolo. E’ stata una scommessa azzeccata di Vanoli, insieme al cambio modulo. Piccoli ha cominciato male ieri, poi è stato bravissimo davanti al portiere: bel movimento e freddezza. Gosens gli dà una bella palla ed è importante in generale perché copre gli errori difensivi di Parisi”.

Sulla Conference: “Mi aspetto una partita seria. Vorrei passare il turno, non credo al discorso della coppa come un intralcio, per ora non può esserlo. Mi aspetto dei cambi perché domenica c’è l’Inter. La partita di Cremona spero possa dare un po’ di carica per giovedì. Sono curioso di capire se verrà testato Kean col Rakow per poi vederlo domenica”.

Chiude con alcune osservazioni sulla gara contro l’Inter: “Sono partite che si preparano da sole, la motivazione c’è. L’Inter è molto più forte, anche se con l’Atalanta ha fatto tanta fatica. La Fiorentina può farcela ma ci vuole attenzione sugli esterni, con un mediano che magari aiuta sulle incursioni di Dimarco. Penso che Lautaro sarà in panchina per preservarsi in vista di Roma e Como”.