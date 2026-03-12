12 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:43

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Bucchioni: “La Fiorentina ha un punto in più, la Cremonese è in caduta libera. Lunedì sarà decisivo”

News

Redazione

12 Marzo · 14:33

Aggiornamento: 12 Marzo 2026 · 14:37

di

Enzo Bucchioni a Radio Sportiva analizza la corsa salvezza in Serie A: “In tre a giocarsela. Decisiva Cremonese-Fiorentina”

Il tema salvezza resta apertissimo e il prossimo turno potrebbe chiarire molto. Ne è convinto il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per analizzare la situazione nelle zone basse della Serie A.
“Credo che il prossimo turno sarà molto indicativo per capire come si evolverà la corsa salvezza” – ha spiegato – “Guardando alle ultime partite, mi sembra che ormai la lotta riguardi soprattutto tre squadre: Lecce, Cremonese e Fiorentina, che sono quelle che stanno attraversando le maggiori difficoltà”.
Secondo Bucchioni alcune squadre sembrano invece avere un margine maggiore: “Non considero più il Cagliari pienamente dentro alla lotta, anche se ovviamente non può sentirsi tranquillo. Il Genoa ha avuto una reazione importante, mentre il Torino, pur tra alti e bassi, ha qualche punto di vantaggio”. L’attenzione ora è tutta sulla sfida di lunedì sera. “Il posticipo tra Cremonese e Fiorentina può pesare tantissimo in questo momento della stagione. I viola hanno un punto in più, mentre la Cremonese è in caduta libera. Se non riuscisse a battere la Fiorentina – o addirittura dovesse perdere – il quadro della lotta salvezza diventerebbe molto più chiaro”.

