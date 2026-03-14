Da Cremona: “La partita con la Fiorentina è un vero spartiacque per noi. In città c’è preoccupazione”

La sfida tra Cremonese e Fiorentina è vissuta come una partita decisiva, non solo a Firenze, ma anche e sopratutto a Cremona. A raccontare il clima che si respira in città è stato il giornalista Ivan Ghigi, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno.

Secondo Ghigi, l’ambiente grigiorosso sta vivendo un momento molto delicato. “In città c’è parecchia rabbia per alcune decisioni arbitrali che, secondo molti, ci hanno penalizzato nella trasferta contro il Lecce. Allo stesso tempo però c’è anche tanta preoccupazione per il momento della squadra: la Cremonese è arrivata a quattordici partite consecutive senza vittorie”.

Il giornalista ha spiegato come la seconda parte di stagione abbia cancellato quanto di buono fatto nei primi mesi. “Tutto quello che era stato costruito nella prima parte di campionato è stato praticamente dilapidato. A un certo punto avevamo undici punti di vantaggio sulla zona retrocessione ed eravamo all’undicesimo posto, mentre adesso ci ritroviamo pienamente coinvolti nella lotta salvezza e addirittura con un punto in meno della Fiorentina”.

Una situazione che ha portato anche a un calo di fiducia all’interno dell’ambiente. “C’è parecchio sconforto perché la squadra non riesce a interrompere questa serie negativa. È curioso vedere come, partita dopo partita, la fiducia sia diminuita invece di crescere dopo il buon avvio di stagione”.

Proprio per questo la sfida contro i viola viene vista come un crocevia fondamentale. “La partita con la Fiorentina è un vero spartiacque per noi. È uno scontro diretto che può dirci molto sul futuro della Cremonese e sulla possibilità di restare in Serie A”.

Il giornalista ha poi sottolineato come la presenza della Fiorentina in questa zona di classifica abbia sorpreso molti. “Qui nessuno a inizio stagione pensava di dover lottare per la salvezza con la Fiorentina. Sappiamo bene che i viola hanno valori che normalmente li porterebbero lontano da queste posizioni”.

Infine Ghigi ha spiegato il senso della decisione della squadra di compattarsi in vista della gara. “Non si tratta di un ritiro punitivo, ma piuttosto di un segnale di fiducia e di unità. L’obiettivo è ritrovare quella forza mentale e quello spirito di gruppo che avevano permesso alla Cremonese di fare tanti punti nella prima parte della stagione. Quei risultati non erano arrivati per caso”.