Corriere dello Sport: “Ballottaggio tra Ndour e Brescianini. Da capire dove giocherà Parisi”

Gud ci sarà. Per il resto, c’è da aspettarsi la Fiorentina versione Serie A: Pongracic di nuovo al centro della difesa, con Ranieri al suo fianco, Dodo a destra, mentre a sinistra uno dei due possibili ballottaggi; c’è l’opzione A, con Parisi nel suo ruolo naturale di esterno basso e Harrison (che ha tutt’altro che convinto col Parma) come esterno alto a destra, c’è l’opzione B, a ora la preferita di Vanoli, con l’inserimento di un uomo d’esperienza come Gosens a sinistra e lo spostamento di Parisi sulla corsia destra; in mezzo al campo, accanto a Fagioli e Mandragora, altro ballottaggio, tra Ndour (autore di un gran gol in coppa) e Brescianini (a riposo giovedì e in leggero vantaggio). Vanoli non potrà contare su Fortini, rimasto al Viola Park a causa di una lombalgia. Lo scrive il Corriere dello Sport.