Anche il Pisa vince una partita: con la Fiorentina, ultima, solo il Verona resta ancora a secco

Il Pisa torna a sorridere davanti al proprio pubblico: all’Arena Garibaldi finisce 1-0 contro la Cremonese, un successo sofferto ma meritato che ridà morale e ossigeno alla squadra di Gilardino. Dopo settimane di prestazioni altalenanti, i nerazzurri trovano la compattezza e la determinazione necessarie per portare a casa tre punti pesantissimi.

Decisivo il gol arrivato nel secondo tempo di Idrissa Touré. Da quel momento in poi, il Pisa ha gestito con maturità, respingendo i tentativi di rimonta della Cremonese. Con questa vittoria, il Pisa sale a 9 punti in classifica, staccando la Fiorentina ferma a 4 e lasciando viola e Verona come uniche squadre ancora senza successi in questo avvio di stagione.