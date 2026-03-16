Corriere Fiorentino: “Partita non decisiva ma pericolosa da giocare. Fiorentina con due risultati su tre”

L’inquietante trasferta di Cremona non è decisiva nel senso stretto del termine perché poi resteranno nove giornate di campionato, ma è un bivio cruciale nella via crucis della Fiorentina. La partita più importante della stagione. Perché, qualunque sia il risultato, segnerà il finale di stagione: una vittoria allontanerebbe il baratro e consegnerebbe a Vanoli e alla sua truppa scellerata, fiducia, autostima e la serenità (non la superficialità) per affrontare meglio lo sprint.

Il pari lascerebbe più o meno le cose come stanno, con la Fiorentina ancora fuori dalla zona rossa, ma con gli stessi patemi. La vittoria della Cremonese, che manca da quattordici giornate in cui la squadra di Nicola ha messo insieme appena quattro pareggi, sarebbe una sorta di tsunami. Peggio della debacle di Udine. Perché spedirebbe la Viola di nuovo all’inferno, senza certezze, con l’acqua alla gola, il morale sotto i tacchi e l’Inter all’orizzonte prima della sosta per la Nazionale.

Una partita spartiacque, pericolosa da giocare. Una finale. La Cremonese è in seria difficoltà, viene da tre sconfitte consecutive e se non riuscisse a battere la Fiorentina, cancellando un digiuno che dura da oltre tre mesi, licenzierà l’allenatore. Nicola, l’uomo delle salvezze impossibili, ha portato tutti in ritiro e ha studiato un cambio tattico: abbandonerà l’asfittico 3-5-2 per il più equilibrato 4-4-2, lasciando fuori Vardy, totem appassito, per sistemare la torre Djuric accanto all’agile Bonazzoli. Una Cremonese nuova e disperata.

Ma l’incognita, che lascia i tifosi viola con il cuore in gola, riguarda la Fiorentina, la squadra più inaffidabile della serie A. Che versione vedremo stasera? Vincere aiuta a vincere e il 2-1 in rimonta con il Rakow dovrebbe costituire una bella iniezione di fiducia. Del resto, la sconfitta vergognosa in casa contro lo Jagiellonia ne aveva partorita un’altra, altrettanto ignobile, in Friuli. Ma la Viola è ondivaga e umorale, prigioniera delle proprie paure e presuntuosa, raramente ha saputo calarsi nel clima da battaglia della provincia in cui ogni partita è quella della vita: dovrà giocare con umiltà e, rispetto alle ultime esibizioni, alzare i giri del motore.

La Fiorentina non sta attraversando il suo momento migliore, l’andatura è lenta, il palleggio orizzontale e non riesce a sfruttare la qualità dei suoi interpreti. Kean si è allenato in gruppo e solo oggi sapremo se giocherà, ma non può essere al cento per cento. Senza di lui la banda Vanoli perde moltissimo specialmente se Gudmundsson non alza il livello e Piccoli è quello di questi mesi. L’attacco in campionato è a secco da 257 minuti e la difesa è traballante, specialmente sulle palle inattive. Il centrocampo dovrà metterci un po’ di anima. Questo spareggio va oltre gli schemi, il gioco, le statistiche.

Si giocherà sui nervi, cercando di tenere a bada la paura. Serve quella tensione che troppe volte è mancata, ma che adesso è l’arma per fare un passo in avanti. La Fiorentina ha due risultati su tre a disposizione, ma se punterà al pareggio per limitare i danni finirà per perdere. Non si può più sbagliare: la lotta per la salvezza è ridotta a quattro squadre, Cagliari, Lecce, Fiorentina e Cremonese in ordine di classifica, l’ultima sarà condannata. La Viola è padrona del suo destino, ma ha davanti a sé un brutto calendario: è il momento di fare un salto in avanti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.