Cecchi: “Vorrei capire cosa è successo dopo le ultime due partite, Vanoli è vittima dello spogliatoio”

Il giornalista Stefano Cecchi ha parlato così della partita contro il Parma ai microfoni del il Pentasport: “E’ una squadra che gioca con la paura addosso, vorrei capire cosa è successo con la partita di Udine, tutto quello di positivo che abbiamo visto nelle ultime partite, ora sembra vanificato, siamo tornati indietro, però ora ho paura io.

Anche Ranieri che prima si contestava perché era troppo preso dalla partita, oggi invece lo vedo assuefatto da questa condizione della squadra.

Vanoli? E’ lui il problema su questo ho mille dubbi, però Vanoli fino a prima di Udine qualcosa aveva cambiato, nelle ultime partite c’era stata una correzione di rotta, perché è tornata la Fiorentina del passato, ho paura che nello spogliatoio molte cose non funzionano, e Vanoli in queto è solo una vittima”.