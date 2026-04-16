Cecchi: "Kean ha un problema serio alla tibia, è assurdo pensare che stia fingendo per non giocare con la Fiorentina"

Il giornalista ha difeso il bomber viola dopo l'ennesima assenza a causa della tibia

A Toscana TV il giornalista Stefano Cecchi ha parlato di Moise Kean nel pregara di stasera: "So per certo che non è una lagna la sua per non giocare perché lo staff medico ha giurato che ha un problema serio alla tibia e io ci credo. Purtroppo è capitato in una partita come questa dove se lo avessi avuto, avresti potuto davvero ribaltarla con più certezza, mentre ora non c'è ed è un peccato. Lui ha giocato dopo la Nazionale ed è uscito perché non ce la faceva, come si fa a dubitarne?"