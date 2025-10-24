Cecchi: “Fagioli e Ndour sugli scudi. Finalmente ha dato l’idea di squadra. Servono riprove per la guarigione ufficiale”

Stefano Cecchi ha commentato la gara a La Nazione: “Con una maglia che sta all’Arno come il motocross sta all’olio di colza, la Fiorentina trova in Europa una vittoria più che convincente. Un 3 a 0 che sembra davvero vento buono da intercettare per gonfiare le vele di un’ambizione finalmente ritrovata. E’ vero, magari il Rapid Vienna non è squadra di caratura rilevante, lo stesso l’impressione è che più che svalutare l’avversario ieri sera si sia rivalutata la Fiorentina. Una squadra con un centrocampo che finalmente non si è liquefatto ma, anzi, ha tessuto gioco e riempito gli spazi, fornendo munizioni sportive agli attaccanti, con Fagioli e Ndour in particolare sugli scudi. Una squadra, per dirla in sintesi, che finalmente ha dato l’idea di essere squadra. Certo, per decretare la guarigione ufficiale servono riprove più probanti. Fra due giorni ne arriva una di queste. Forza Fiorentina non mollare adesso”.