24 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:42

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Fagioli e Ndour sugli scudi. Finalmente ha dato l’idea di squadra. Servono riprove per la guarigione ufficiale”

Rassegna Stampa

Cecchi: “Fagioli e Ndour sugli scudi. Finalmente ha dato l’idea di squadra. Servono riprove per la guarigione ufficiale”

Redazione

24 Ottobre · 08:41

Aggiornamento: 24 Ottobre 2025 · 08:41

TAG:

cecchiFagioliFiorentinaNdour

Condividi:

di

"Forza Fiorentina non mollare adesso"

Stefano Cecchi ha commentato la gara a La Nazione: “Con una maglia che sta all’Arno come il motocross sta all’olio di colza, la Fiorentina trova in Europa una vittoria più che convincente. Un 3 a 0 che sembra davvero vento buono da intercettare per gonfiare le vele di un’ambizione finalmente ritrovata. E’ vero, magari il Rapid Vienna non è squadra di caratura rilevante, lo stesso l’impressione è che più che svalutare l’avversario ieri sera si sia rivalutata la Fiorentina. Una squadra con un centrocampo che finalmente non si è liquefatto ma, anzi, ha tessuto gioco e riempito gli spazi, fornendo munizioni sportive agli attaccanti, con Fagioli e Ndour in particolare sugli scudi. Una squadra, per dirla in sintesi, che finalmente ha dato l’idea di essere squadra. Certo, per decretare la guarigione ufficiale servono riprove più probanti. Fra due giorni ne arriva una di queste. Forza Fiorentina non mollare adesso”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio