Cecchi: “Passare il turno in Europa e perdere con l’Inter? Firmerebbero tutti, è un’annata di sofferenze”

Il noto giornalista, Stefano Cecchi, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno: “Dopo la vittoria di Cremona non siamo salvi ma vediamo la luce in fondo al tunnel, e allora perché non sognare in Conference? Oggi col Rakow non puoi sbagliare. La Fiorentina quest’anno è un percorso nella sofferenza. Siamo consapevoli che dobbiamo pagare un prezzo ma, paradossalmente, questa sofferenza ci rende più felici; lunedì non abbiamo vinto col Barcellona ma quella vittoria mi ha riempito il cuore di gioia”

Aggiunge: “Dobbiamo prendere atto di questa annata e, se passiamo il turno dobbiamo essere felici, perché questo ci può dare la Fiorentina. Passare il turno ma perdere con l’Inter? Penso che firmerebbero tutti. A tutti piacerebbe vincere con l’Inter, ma nel tuo percorso ci sta di perdere con la squadra di Chivu. Però, se stasera dovesse andare bene, arrivi con il morale alto e mai dire mai.. Stasera, se non dovesse giocare Gosens, preferirei vedere Balbo; Parisi per me ormai è un’ala. Pronostico per stasera? Io vedo un pareggio”.

Conclude: “C’è un allenatore che spero non venga mai. Molti dicono: “Lo vorrei perché con lui si vince” e sto parlando di Antonio Conte. Io non lo vorrei, non metto in dubbio la sua bravura ma per anni ha incarnato l’avversario da tenere a distanza; da un punto di vista emotivo non lo vorrei. Alcuni personaggi hanno talmente tanto la Juventus dentro che faccio fatica a passarci sopra“.