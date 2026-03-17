17 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:21

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Cecchi: “Fiorentina in superstrada, percorriamola con fiducia e cautela per le buche inaspettate”

Rassegna Stampa

Cecchi: “Fiorentina in superstrada, percorriamola con fiducia e cautela per le buche inaspettate”

Redazione

17 Marzo · 09:51

Aggiornamento: 17 Marzo 2026 · 09:51

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"Temevamo l'inferno, siamo tornati a vedere le stelle"

Nelle pagine di La Nazione troviamo le parole di Stefano Cecchi: “Temevamo l’inferno, siamo tornati a vedere le stelle di una classifica finalmente non drammatica. La Fiorentina vince a Cremona in una partita iniziata nel segno legittimo della prudenza, con i viola sostanzialmente ad attendere i grigiorossi in una sorta di vigile attesa. Quasi a dire: fatela voi la partita se vi riesce. Il gol tagliente di Parisi ha cambiato tutto, consegnando fiducia buona ai viola e togliendola alla Cremonese.

Con l’emergere dei valori veri, nonostante gli sforzi dei padroni di casa non c’è stata più partita. E forse non poteva esserci. Certo, la strada per la salvezza non è ancora percorsa per intero. Ma quella che dopo il pari col Parma sembrava una mulattiera, è ridiventata una superstrada. Percorriamola con fiducia, seppur con la dovuta cautela per le buche inaspettate. Che, come insegna questo campionato anomalo e pure la Fi-Pi-Li, possono essere dietro ogni angolo”.

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