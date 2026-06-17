Cecchi: "Palladino a Firenze ha tenuto unito lo spogliatoio, mentre Pioli lo ha sgretolato"

Il giornalista ha parlato dell'ex tecnico viola ora senza squadra

Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista fiorentino Stefano Cecchi ha analizzato il lavoro e il percorso di due figure ben note all'ambiente della Fiorentina: Raffaele Palladino e Stefano Pioli. Esprimendosi sull'attuale allenatore viola, Cecchi ha ammesso con molta schiettezza di non essere mai stato un grande estimatore di Palladino, pur riconoscendogli un'ottima capacità nella gestione del gruppo, dote che si è rivelata preziosa a Firenze soprattutto alla luce delle successive difficoltà nate con il cambio in panchina: “Non sono un fan di Palladino. Riesce bene a tenere lo spogliatoio come ha fatto a Firenze, anche perché poi il problema principale quest'anno con l'arrivo di Pioli è stato proprio lo spogliatoio".

Allargando l'analisi al rapporto tra i tecnici e le società, il giornalista ha poi fatto notare come Palladino, nonostante le sue qualità umane e i risultati complessivamente positivi, non sembri riscuotere particolare simpatia o fiducia incondizionata da parte dei vertici dirigenziali. Ricordando la precedente esperienza dell'allenatore sulla panchina dell'Atalanta, Cecchi ha infatti confessato il suo stupore per il mancato rinnovo da parte del club orobico: "Alle dirigenze vedo che comunque Palladino non sfagiola. Anche a Bergamo non ha fatto male. Ha fatto errori, ma mi aspettavo la conferma all'Atalanta”.