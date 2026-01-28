28 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:20

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cecchi: “Testa già al Napoli. Ma la Fiorentina iper-inedita per 30 minuti non ha retto male il campo”

Redazione

di

"Si poteva fare sicuramente di più"

Nelle pagine di La Nazione troviamo le parole di Stefano Cecchi: “Coraggio o segno di resa già iniziale? Quella Fiorentina presentata da Vanoli con 8 innesti nuovi ha fatto pensare a molti che il tecnico più che al Como pensasse già al Napoli. Lo stesso, la squadra viola iper-inedita per 30 minuti non ha retto male il campo. Di fronte a una squadra che in quanto a palleggio non faceva sconti, i viola sono riusciti comunque a pressare e ripartire con discreta efficacia.

Quando il pressing è finito per mancanza di ossigeno, non c’è stata più partita: il Como è emerso con il suo superiore tasso tecnico e la Fiorentina si è arresa. Triste y inevitabile final. Si poteva fare di più? Sicuramente sì. Ha prevalso l’idea che in questo momento di classifica bradisismica, ogni energia fisica ed emotiva andasse dedicata al campionato e che dunque perdere col Como in coppa ci poteva stare. Ma forse anche un po’ più di coraggio nelle scelte di formazione ci poteva stare ugualmente”.

