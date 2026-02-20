20 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 16:54

Cecchi: “Lo spettacolo? Per quello c’è il circo. Grande divario tecnico tra le due squadre”

Redazione

20 Febbraio · 16:13

Aggiornamento: 20 Febbraio 2026 · 16:15

di

Dopo la partita della Fiorentina contro il Jagiellonia in Conference, ha parlato il giornalista Stefano Cecchi: “La formazione sembrava fatta pensando al Pisa, 10 cambi rispetto alla formazione titolare. La Fiorentina torna a casa con una vittoria netta che la lancia al prossimo turno di coppa, aumentando l’umore. Complice anche l’atteggiamento rinunciatario dello Jagiellonia, nel primo tempo si è visto poco spettacolo, mettendo in mostra il possesso palla più inutile della storia del calcio, la Fiorentina si è adattata ai bassi regimi, producendo pochissimo. Ma quando nel secondo tempo ha alzato i ritmi, è venuto fuori il diverso tasso tecnico e la squadra polacca si è dissolta. Dando così ragione alle scelte di Vanoli e mettendo vento buono nelle ali della squadra in vista del Pisa. Che, da che mondo è mondo, le vittorie chiamano altre vittorie. Lo spettacolo? Per quello c’è il circo, diceva un allenatore oggi residente a Milano.”

