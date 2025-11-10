Cecchi: “Fiorentina più operaia e pugnace. Già vanoliana? Difficile dire sì ma ripartiamo dal carattere”

Stefano Cecchi ha così commentato la partita a La Nazione: “Più operaia, più decisa alla pugna e meno vaporosa. Magari la raccontiamo così perché vogliamo vederla così, ma l’impressione è che ieri a Genova, in una gara polveriera, sia andata in campo una Fiorentina filosoficamente diversa. Una squadra meno ambiziosa ma più di carattere. Soprattutto una squadra che nella battaglia non è scomparsa, come accaduto quasi sempre nel passato, ma, anzi, che proprio nel duello rusticano ha trovato vigore, non alzando bandiera bianca davanti ai soliti propri errori sciagurati e riuscendo alla fine a portare a casa un pari che è merce preziosa.

Una squadra dunque già vanoliana? Rispondere affermativamente sarebbe un azzardo. Ma di certo per risalire una classifica che continua ad essere horror, questo è ciò che serviva in questo tempo. Ripartire dal carattere è praticabile. Andare oltre aspettando tempi migliori, una possibilità da ieri più reale. Crediamoci”.