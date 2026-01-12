Cecchi difende Kean: “Ieri fa una partita da 5,5 non da 4, non lo attacchiamo perché arriverà”

A Radio Bruno è intervenuto Stefano Cecchi per parlare di Fiorentina: “Oggi è un bel lunedì per me perché la Fiorentina ora è viva nonostante il rammarico per le occasioni avute nel finale con Brescianini e Kean. Adesso bisogna essere ottimisti perché rispetto alla Lazio abbiamo fatto un ulteriore step in più, c’è stata una Fiorentina che è stata squadra per un’intera partita e non è più quel fantasma che era prima perché prendiamo gol e si reagisce senza perdersi d’animo.”

Prosegue: “Arrivo a dire che ci salviamo anche senza mercato perché Fagioli gli altri non ce l’hanno e in porta uno come De Gea ce l’abbiamo solo noi. Il nostro problema è che li avevamo persi, ora stiamo ritrovando i nostri valori che erano mancati nei mesi passati.”

Su Kean: “Sta arrivando, ieri non ha fatto un disastro perché gioca da 5,5 non da 4, ma sono convinto che lo riavremo perché è forte e non va discusso per un periodo non eccelso, prima era l’unico che girava mentre adesso è un po’ più cupo.”

Sulla salvezza: “Ora non siamo salvi, ma sono ottimista perché rivedo quei valori che avevamo perso. Siamo più forti degli altri e posso dire che, continuando così, possiamo salvarci bene e fare quei 20 punti che servono per l’obiettivo perché così possiamo battere il Cagliari oppure andare ad espugnare Verona.”

Su Pioli: “Per me lui nello spogliatoio ha fatto dei gran casini perché l’allenatore deve trovare l’amalgama in un gruppo di ventenni che hanno bisogno di una guida e lui ha sbagliato tutto così come Vanoli che ci ha messo del tempo a comprendere gli equilibri perché ora il gruppo funziona.”